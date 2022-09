Plan Orsec: 138 nouvelles sites inondés libérés et plus de 212 m3 d’eau évacués

138 sites inondés ont été libérés hier, par les sapeurs-pompiers, l’Armée et l’Onas dans l’exécution du Plan national d’organisation des secours (Plan Orsec). Aujourd’hui, sur les 267 sites inondés recensés, 129 sites sont toujours en cours de traitement, selon le Plan Orsec.



Pour ce qui est du pompage, un volume d’eau de 212.940 m3 d’eau est évacué dans la journée du 18 septembre 2022. Grâce à ses 75 stations, l’Onas a effectué un journalier de pompage de 426.727 m3.



Le Plan Orsec a eté déclenché début aout 2022, suite aux fortes pluies qui se sont abattues sur Dakar et les autres régions.



