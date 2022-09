Plan Orsec 193 sites inondés identifiés, dont 96 traités et libérés Depuis le déclenchement du Plan pour l’Organisation des secours (Orsec), 192 sites inondés ont été recensés dont 96 traités et libérés ; et 96 autres en cours de traitement, signale un document du ministère de l’Intérieur et de la sécurité publique parvenu à la Rédaction de Sud Quotidien.

Rédigé par leral.net le Jeudi 1 Septembre 2022

La même source indique que du fait de la remontée de la nappe phréatique, des sites sont libérés plusieurs fois. Le fonds de solidarité nationale a appuyé 348 ménages sinistrés à Grand-Yoff, Grand Médine, Yenn Todd, Yarakh, Ouakam et Matam. Des denrées alimentaires ont été distribuées en plus de matériaux de construction.



Plus de 5 millions de m3 d’eau ont été évacués d’après la source. Le plan Orsec a été déclenché en début août après de fortes pluies qui se sont abattues à Dakar et dans d’autres régions.



