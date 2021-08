Plan Orsec: Tous les services de l'Etat impliqués Ce dimanche 22 août 2021, Monsieur le Ministre de l'Intérieur, M. Antoine Félix Abdoulaye DIOME, a présidé la réunion de lancement du Plan national d’organisation des secours (ORSEC), en présence des représentants de tous les services de l’État impliqués dans la lutte contre les inondations .

Dimanche 22 Août 2021

C’est ainsi, qu’un état des lieux précis a été fait par les différents services concernés sur la situation actuelle des inondations dans le pays et que des mesures hardies ont été prises pour une mise en œuvre efficace du Plan national ORSEC, afin soulager rapidement les populations.



Monsieur le ministre était en compagnie de son collègue en charge des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement des Territoires, Porte-Parole du Gouvernement, M. Oumar Gueye.





















