Plan Orsec: Une semaine après les opérations, voici le bilan des Sapeurs pompiers qui est...

Une semaine après le déploiement du Plan d'organisation des secours en cas de catastrophes (ORSEC) par le président Macky Sall, suite aux fortes pluies du vendredi 5 août, sur Dakar, le général Mor Seck, commandant national de la brigade des sapeurs-pompiers, a effectué ce vendredi, une visite de supervision dans les zones qui avaient été touchées par les inondations (Parc zoologique de Hann, centrale électrique de Bel-Air, Cité Belle-Vue et Zone de captage.)



Une tournée sur le terrain qui a permis de constater une baisse considérable du niveau de l'eau dans les zones citées ci-dessus. À la cité Belle-Vue, le niveau de l'eau était encore à hauteur de hanche il y a quelques jours, a informé le commandant Martial Ndione en charge des opérations de secours. « Maintenant, les populations peuvent enfin vaquer à leur occupation sans recourir au zodiac des sapeurs-pompiers qui leur permettait de traverser les eaux pluviales » , a-t-il souligné.



Idem à la Zone de captage et à la centrale électrique de Bel-air où le système de pompage a permis de faire baisser le niveau du canal et libérer les artères environnantes. Un dispositif qui sera maintenue à la cité Belle-Vue et au Parc de Hann afin de parer à toute éventualité, a fait savoir le commandant de la brigade nationale des sapeurs-pompiers, le Général Mor Seck.