Plan décennal: l'Etat a dépensé 766 milliards FCfa

Le chiffre est maintenant officiel. L’Etat du Sénégal, à travers le ministère de l’Eau et de l'Assainissement, vient de communiquer le montant global qu’il a investi, jusqu’ici, dans le Plan décennal de lutte contre les inondations. « La présente évaluation montre que le programme initial de 766,9 milliards de francs Cfa, est présentement exécuté à hauteur de 506,7 milliards. Soit 66,7% », a révélé Serigne Mbaye Thiam, lors du Conseil présidentiel tenu ce mardi sur la question des inondations.





L’aménagement du territoire a englouti 11 milliards. la restructuration et le logement, 26 milliards et la gestion des eaux de pluie a mobilisé le reste des 506 milliards. Serigne Mbaye Thiam déclare que 85 000 mètres linéaires de réseau de drainage ont été réalisés, plus d’une quarantaine de stations de pompage et plus d’une vingtaine de bassins de rétention ont aussi été réalisés.





« Les investissements au titre de ce volet, s’élèvent à 438,6 milliards et font presque le double du budget prévisionnel du programme décennal pour cette composante. Ceci s’explique par les nouveaux projets de Promovilles et de Ageroute, qui ont contribué pour presque 38% des réalisations dans la gestion des eaux pluviales. Les autres contributeurs importants étant l’Apix dans le cadre du Ter pour 88,8 milliards, l’Onas pour 77,4 milliards et l’Adem », indique-t-il.