Plateau spécial Miss Sénégal: Tange Tandian, Garielle Kane, Mamico "Femmes Chics" sur Leral TV à 20H Plateau spécial ce lundi à 20 heures précises sur Leral Tv, pour débattre sur l'histoire des Miss qui a choqué plus d'un, avec des relents de prostitution et de proxénétisme.

Rédigé par leral.net le Lundi 22 Novembre 2021 à 05:37 | | 0 commentaire(s)|

La défenseuse des femmes, Gabrielle Kane sera de la partie, ainsi que Tange Tandian, journaliste people qui va encore faire des révélations fracassantes, comme à son habitude.



Idem pour Mamico de "Femmes chics". Elle interviendra dans ce débat, de même que le journaliste Serigne Mansour Cissé, qui avait écrit un livre sur le mannequinat , il y a quelques années.



Pour ceux qui désirent participer à l'émission, vous pouvez dès maintenant appeler sur ce numéro: 773761212 et donner votre avis. Pour ceux qui veulent aussi donner des indications sur le ministre qui a engrossé une Miss, vous pouvez participer à ce plateau qui débutera à 20h précises ce lundi sur Leral Tv.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos