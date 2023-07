Plateforme Tous pour un seul candidat: "A l'Aibd, l’ex-DG sabote l’excellent travail du nouveau DG, Ablaye Dièye" "L’ex-Dg vise à bloquer les partenaires du DG Ablaye Dièye et à ternir son image''.

Rédigé par leral.net le Mercredi 12 Juillet 2023 à 17:57

Cher ex DG, vous ne pouvez pas être ministre des Transports aériens et en même temps, Directeur général de l'AIBD, Macky Sall a déjà choisi Ablaye Dièye.



Il est regrettable de constater qu'un ex DG adopte une attitude aussi déplorable. Son comportement, visant à bloquer les partenaires du nouveau DG Ablaye Dièye et à ternir l'image de ce dernier, est totalement inacceptable. Il est évident que cet individu ne cherche qu'à servir ses propres intérêts, plutôt que ceux de l'entreprise concernée.



Pour preuve, Monsieur l'ex DG, 15 jours avant la prise de fonction du nouveau DG, a pillé le budget de fonctionnement del' AIBD, en payant les marchés de ses proches non encore exécutés et recruté plus de 70 personnes non qualifiées, en CDI. Comme le souligne Rousseau dans "Le contrat social" : " D’ailleurs, tout malfaiteur attaquant le droit social devient par ses forfaits, rebelle et traître à la patrie, il cesse d’en être membre... "



Il est important que les autres membres de l'entreprise ne se laissent pas influencer par ces tactiques malveillantes et continuent à soutenir leur nouveau DG, Ablaye Dièye. Ce dernier a prouvé sa valeur et son talent, et c'est pour cette raison que le Président a placé sa confiance en lui. Ablaye Dièye, un chef d entreprise émérite doublé d'un politique très serviable, travaille pour servir le Président Macky Sall et les concitoyens. Ces manœuvres malsaines sont à bannir au sein de BBY, au profit de l unité et de la solidarité dans l action.



Il est impératif que les autorités compétentes soient informées de cette situation afin de prendre les mesures appropriées et empêcher cet ex DG de nuire davantage à l'entreprise et à son nouveau DG. Il est temps que la vérité soit mise en lumière et que la justice soit rendue.











Coordonnateur plateforme,

Tous pour un seul candidat



