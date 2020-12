Plateforme de réflexion et d’initiatives politiques: Les 30 responsables d’APR se concertent avec la Direction

Le groupe des 30 responsables de l’APR composés de 7 ministres, 3 députés et 20 DG sont en conclave ce week-end, à Saly. Ces derniers, se penchent sur la mise en place d’une plateforme de réflexion et d’initiatives politiques et la définition de ses missions, ses objectifs et plans d’actions.



Ainsi, ils sont appelés à jouer un rôle de premier plan dans l’animation du débat politique et le portage des politiques publiques. Et, il a été révélé que les membres de cette plateforme républicaine ont échangé dans l’après-midi avec la direction de l’APR sur la vie du parti et ses perspectives dans un contexte d’ouverture et de rassemblement.



Les trente membres réunis restent le coordonnateur désigné, Birame Faye, Samba Ndiobène Ka, Abdoulaye Saidou Sow, Néné Tall, Zahra Iyane Thiam, Moise SARR, Abdou Karim Fofana, Mamadou Saliou Sow, Mamadou Kassé, Abdou Khafor Touré, Tamsir Faye, Pape Mahawa Diouf, Cheikh Bakhoum, Maissa Mahécor Diouf, Aïssatou Ndiaffate, Thérèse Faye Diouf, Maguette Sène, Me Aliou Sow, Me Bassirou Ngom, Saliou Keita, Pape Malick Ndour, Tening Sène, Idrissa Diabira, Doudou Ka, Abdou Khadre Ndiaye et Idrissa Tall.



