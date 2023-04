Plateforme des forces vives de la nation dénommée F24 : Pourquoi Le Pds ne s'emballe pas pour le F24

Bien qu'il milite pour un cadre unitaire de l'opposition et contre la candidature de Macky Sall en 2024, le Parti Démocratique Sénégalais (Pds) n'entend pas adhérer à la plateforme des forces vives de la nation dénommée F24. A l’origine de cette décision : l'adhésion de Aminata Touré dite Mimi au sein de cette plate-forme. C'est ce qu'a annoncé une source du pôle communication du Pds contactée au téléphone par «L'As». «Le Pds a affiché une position claire. Dans nos différents communiqués, le Pds a indiqué qu'il ne sera dans aucune plate-forme avec Aminata Touré. Nous n'avons pas confiance en elle, parce que nous pensons qu'elle est la taupe de Macky Sall au sein de l'opposition. Rien n’a changé. Naturellement, nous ne faisons pas partie de cette plateforme», a soutenu notre interlocuteur.



D'ailleurs, dans un communiqué publié le 03 mars dernier au lendemain de leur rencontre avec un groupe de contacts de Yewwi Askan Wi, les libéraux affirmaient ceci à propos de l'ancienne ministre de la Justice : «Le Pds rejette tout cadre de lutte avec Madame Aminata Touré qui, pendant onze années de la gouvernance de Benno Bokk Yaakaar, a été l’un des principaux responsables du recul de l’Etat de droit, de la démocratie et de la pauvreté qui frappent aujourd’hui les Sénégalais. Aminata Touré a été ministre de la justice, Première ministre, Présidente du Cese et le quasi numéro 2 du régime finissant de l’Apr pendant plus d’une décennie. Il est inacceptable que Aminata Touré, alors ministre de la Justice, qui en 2012 n'ayant pas confiance aux juges sénégalais de la Crei a mis en place une officine composée de juges étrangers à la retraite, notamment français, qu’elle recevait régulièrement dans ses bureaux afin de mieux s’acharner et violer les droits du candidat du Pds, veuille aujourd’hui se dédouaner et s'acheter une virginité politique au point de vouloir partager le même cadre de lutte que l'opposition légitime».



L'As