Plateformes pétrolières : La guerre des manutentionnaires attendue

Rédigé par leral.net le Jeudi 31 Octobre 2019 à 11:39 | | 0 commentaire(s)|

L'exploitation et la commercialisation de nos ressources pétrolières et gazières vont bientôt devenir une réalité au Sénégal. Les matériels des plateformes pétrolières fixes et flottantes (Puits) s'apprêtent à être embarqués pour le port de Dakar.



D’après Le Témoin, les transitaires et manutentionnaires vont se frotter les mains dans la perspective de pouvoir débarquer cette importante logistique.



Naturellement, insiste-t-on, la guerre des manutentionnaires risque de faire rage. Car certains transitaires et manutentionnaires sénégalais soupçonnent déjà, des courtiers tapis dans les hautes sphères de l'État? de vouloir filer le marché du débarquement à des entreprises françaises.



Toujours est-il que les manutentionnaires nationaux attirent l'attention du Président Macky Sall pour que le marché ne leur file pas simplement entre les...grues.

