Plénière de l'Assemblée nationale: Gare à la 3e vague du coronavirus !

Rédigé par leral.net le Mardi 16 Février 2021 à 10:56 | | 0 commentaire(s)|

C’est fou ce que les députés de l’Assemblée nationale peuvent être irresponsables ! En effet, les Sénégalais se rappellent tous que la dernière session budgétaire de l’Assemblée nationale, en novembre-décembre, avait favorisé l’apparition d’un cluster qui avait emporté plusieurs personnalités dont une députée de Grand-Yoff, le maire de Ross Béthio et l’ancien secrétaire général du ministère des Finances et de l’Economie, Pierre Ndiaye, entre autres. Plusieurs autres députés mais aussi des conseillers techniques et autres directeurs qui accompagnaient leurs ministres, avaient aussi été contaminés, rappelle "Le Témoin".



Eh bien, à peine deux mois plus tard, voilà que les mêmes députés de l’Assemblée nationale, en cette période d’état d’urgence où tous les rassemblements sont interdits, s’apprêtent encore à siéger en session plénière pour…lever l’immunité parlementaire de leur collègue Ousmane Sonko. Au risque de provoquer encore une nouvelle vague de contaminations et —qui sait ? — de décès. Tout ça pour avoir la peau d’un de leurs collègues, au risque encore une fois d’en mourir eux-mêmes ! Plus irresponsables que ces députés…

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos