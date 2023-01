Pléthore d’organisations dans l’enseignement : «Entre 2016 et aujourd’hui, près de 21 syndicats sont nés» Le secrétaire général du Syndicat des enseignants libres du Sénégal (Sels) milite pour la rationalisation des syndicats dans l’enseignement. «C’est une bonne chose. Nous estimons que les élections de représentativité vont permettre de faciliter le dialogue social et les discussions liées aux négociations sur les questions que posent les enseignants relativement à leur carrière mais également à l’école sénégalaise», a dit Amidou Diédhiou.

«Aujourd’hui nous assistions à plus de 45 organisations syndicales dans le secteur de l’éducation. Et entre 2016 et aujourd’hui, il y a à peu près 20 à 21 syndicats qui sont nés. Donc, cette floraison de syndicats nécessite l’organisation de la création de syndicat au Sénégal», a-t-il confié, appelant à «assainir le secteur».



Vote électronique et fiabilité du fichier



Relativement au processus lui-même, l’arrêté de 2016 a introduit fondamentalement deux modifications : l’une liée au mode de vote qui est électronique. L’autre c’est le nombre de jours de vote.



«Pour le vote électronique, au début, nous partie syndicale, étions très réticents par rapport à la fiabilité du fichier, aux possibilités d’accès avec les hackers mais également qui devait gérer une plateforme qui serait neutre. Mais on a eu des assurances après et c’est comme ça que les syndicats ont plongé», a étayé M. Diédhiou.



Il souligne que le ministère du Travail a dupliqué le même modèle avec le vote électronique. C’est avec les mêmes conditions que les élections paritaires ont été organisées.



«Ils essayent d’améliorer un tout petit peu la plateforme qui devra accueillir beaucoup d’enseignants. Parce que l’enseignant est convaincu qu’il faut alléger le processus. Quoi qu’on dise, le vote électronique, malgré ses contraintes liées à l’accessibilité au net, à l’électricité, a créé des avantages. On vote quand on veut, où on veut et cela pendant 4 jours, le quantum horaire lui-même n’est pas atteint», a fait savoir M. Amidou Diédhiou.

