Pluie diluviennes : A Fatick, plus de 100 hectares envahis par les eaux dans des villages Plus de cent (100) hectares dans la commune de Diossong, département de Foundiougne ont été secouées par les fortes pluies diluviennes survenues ce mercredi. Plusieurs maisons du village de Ndramé Ma Coumba se sont retrouvées sous les eaux. Le Maire de la commune de Diossong lance un appel à l'aide.



A la commune de Diossong à 40 km de Foundiougne, les champs et les maisons sont envahis par des précipitations de 106 millimètres cube d’eau entre mercredi et jeudi. Les dégâts matériels sont énormes, selon le Grand Panel



En effet dix (10) ménages ont été touchés selon l’édile de la ville. Toujours pour les dégâts, l’aliment de bétails, les intrants agricoles sont tous emportés par l’es eaux. Entre Dramé Macoumba et Diossong dans le département de Foundiougne, les populations sont dans le désarroi.



Pour la journée du mercredi 24 juillet 2024, la pluviométrie s’établit ainsi pour la région de Fatick : Bassoul 20 millimètres cube ; à Colobane 14.5 millimètres cube ; Diofior 34,7 millimètres cube ; diaule 62 millimètres cube ; diosong 1o6 millimètres cube ; Djilor Saloum 12 millimètres cube ; Fimela 48,7 millimètres cube ; Fouidiougne 49 millimètres cube ; Palmarin 5 millimètres cube. Dans la localité de Diene Lagane, on a noté 36 millimètres cube.



A Ndiob, 85.5 Niakhar, 50 mm ouadiour 36mm, à Passy 51 millimètres cube ; Sokone 50 millimètres cube, Nioro Allasane Tall 81 millimètres cube, Keur Serigne Diane 70 millimètres cube, Keur samba Gueye 80 mm, Tataguine 17 mm, Patarlia 40 mm ; Toubacouta 46 mm ; Djilmor Saloum 56 mm ; Gossas 43,7 mm ; Ndourour 68 mm ; Niodior 63 mm ; Mbar 31 millimètres cube. Depuis deux jours, la région de Fatick comme d’autres régions ont accueilli leurs premières pluies.





