Pluie hors saison : 4,5 millimètres enregistrés à Kaolack

Rédigé par leral.net le Jeudi 5 Novembre 2020 à 21:06 | | 0 commentaire(s)|

Le département de Kaolack a enregistré des pluies hors saison durant les dernières quarante huit heures. Dans la commune de Latmingué comme dans celle du chef lieu du département, le ciel a ouvert ses vannes.



« Dans la journée du mercredi, nous avons enregistré des pluies hors saison soient 13 millimètres dans la commune de Latmingué et 4,5 millimètres dans la commune de Kaolack, ces précipitations ont été accompagnées de coups de vents pas assez très forts. Des orages ont été notés à Keur Socé et dans d’autres communes du département de Nioro » a indiqué M. Ba, Chef du service météorologique de la région.



Rappelons qu’un vieux de 60 ans dénommé Oumar Sow a perdu la vie ce mercredi à Keur Samba Ngoufa, suite aux foudres provoquées par les intempéries.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos