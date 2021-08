Pluies diluviennes: Une maison s'affaisse à Guinaw rails La banlieue dakaroise patauge. Elle renoue avec le scénario des inondations suite aux fortes pluies enregistrées ces dernières 72 heures. A Guinaw rails, une maison s'est affaissée et ses occupants devenus des sinistrés.

Rédigé par leral.net le Samedi 21 Août 2021 à 00:20 | | 0 commentaire(s)|

Même spectacle de désolation dans plusieurs autres localités de la banlieue, où l'eau a chassé les habitants de leurs domiciles.



A Diamagueune / Sicap-Mbao, la route nationale est impraticable, l'eau a pris possession de la chaussée et a atterri dans les cimetières par endroits.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos