Pluies du weekend : re-bonjour les Inondations à Keur Massar et à la mairie de Mbao inondée La pluie d’hier a entraîné de sérieux désagréments à Keur Massar, notamment à l’Unité 03, Djidah Marine, Cité Gendarmerie et au village de Aladji Pathé Sow vers la Cité Amina. La mairie de Mbao aussi n’a pas été épargnée par les eaux, nous informe « L’As »

Dans ces quartiers, presque toutes les maisons sont envahies par les eaux pluviales. Et les populations, dans le dénuement total, attendent toujours les promesses de l’Etat dans le cadre du Plan d’Organisation de Secours (Orsec).



Toujours dans les zones inondées, il faut dire que la mairie de Mbao n’a pas été épargnée par les eaux. Comme chaque année, elle a été submergée hier par les eaux pluviales.



Et aujourd’hui, le problème de la délocalisation de l’institution municipale se pose à cause de ces inondations.



