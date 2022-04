Plus de 10 ans après leur licenciement : Les 53 ex-travailleurs de Wehbé exigent le paiement de leurs droits Les ex-travailleurs de la Biscuiterie Wehbé sont rouges de colère. Ils ont tenu une assemblée générale hier, au complexe Tenn-Bi à Djeddah Thiaroye Kao à Pikine. Arborants tous des brassards rouges, ils ont exprimé leur ras le bol

Les cinquante-trois (53) ex-travailleurs de la Biscuiterie Wehbé continuent de réclamer le paiement de leurs droits, douze (12) ans après leur licenciement, qu'ils jugent arbitraire.



"Nous nous sommes réunis aujourd'hui (hier, ndlr) pour exiger le paiement de nos droits. Nous avons été licenciés de manière abusive en 2010. Depuis lors, nous courrons derrière le paiement de nos droits", clame Amadou Diallo.



"Différentes raisons ont été avancées pour nous mettre à la porte. Ce qui a eu d'énormes préjudices sur notre vie", peste M. Diallo. À en croire ces ex-travailleurs, ils souffrent toujours le martyr.



"Certains pères et mères de famille se sont retrouvés sans abris, car n'ayant plus de quoi payer le loyer. Des familles se sont disloquées. Il y en a même qui sont morts à cause du chagrin. Il est temps que notre employeur nous rétablisse dans nos droits, car nous avons été radiés sur aucune base fondée", s'indigne à nouveau Amadou Diallo.



À les en croire toujours, depuis lors leur dossier est entre les mains de la justice, mais il n’avance. Ce qu’ils n’ont pas manqué de dénoncer avec la dernière énergie.



«La justice a condamné notre employeur mais il refuse de s’exécuter. Pourquoi ? Nous n’en savons pas. Nous interpellons le Président Macky Sall à intercéder pour que notre ex-employeur nous paie», soutient Ousseynou Bodian, le porte-parole des ex-travailleurs.

