Plus de 3 700 sur les 11.000 nouveaux cas par an : Les chiffres effarants des cancers du col de l’utérus et du sein… Les chiffres du cancer du col de l’utérus et du cancer du sein font froid dans le dos. Pour le cancer du col de l’utérus, plus de 1951 nouveaux cas par an sont dénombrés. Pour ce qui est du cancer du sein, il y a plus de 1817 nouveaux cas par an, qui sont dénombrés.

« Les cancers du col de l’utérus et du sein sont les deux premiers cancers les plus meurtriers. Ils font plus de 3700 cas sur 11.000 nouveaux cas par an », informe Dr. Fatma Guénoune, présidente de la Ligue sénégalaise contre le cancer (Lisca).



La Ligue sénégalaise contre le cancer (Lisca) a démarré le 1er octobre, les activités d’octobre Rose. Selon Dr. Fatma Guénoune, des caravanes de sensibilisation à Dakar et à l’intérieur du pays, des panels, des ateliers de formation des sages-femmes sur le dépistage, des journées de dépistage des deux cancers… , sont prévus. « Nous avons pour objectif? d’offrir 2000 bons de dépistages aux femmes âgées à partir de 40 ans. Pour cette présente édition, nous voulons dépister 10.000 femmes. Tous les jours, il y aura des séances de dépistages à notre siège », soutient Dr. Guénoune



En marge d’un entretien avec "Tribune", la présidente de la Ligue sénégalaise contre le cancer (Lisca) n’a pas manqué de magnifier les efforts du gouvernement dans la lutte contre le cancer, notamment la gratuité de la chimiothérapie.



Toutefois, Dr. Fatma Guénoune souligne qu’il y a encore beaucoup à faire. « Certes, des actions sont menées, avec la gratuité de la chimiothérapie pour les cancers gynécologiques, mais il y a l’intervention chirurgicale et la radiothérapie, qui coûtent cher. Aucune action n’est de trop pour accompagner les malades du cancer. Nous demandons à l’État du Sénégal, de rendre gratuit le traitement du cancer. C’est bien possible, car nous rencontrons la pauvreté chez les femmes », explique Dr. Fatma Guénoune.



La présidente de la Lisca invite également les femmes âgées, à partir de 40 ans, à faire la mammographie du dépistage. « C’est le seul examen qui permet de voir des tumeurs inférieures d’un centimètre », renseigne la blouse blanche.











