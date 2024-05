Plus de 310 kg de cocaïne saisis à Ndayane : 3 Français arrêtés par la gendarmerie de Popenguine

Rédigé par leral.net le Lundi 20 Mai 2024 à 20:38

C’est un énorme coup de filet à l'actif de la brigade territoriale de Popenguine qui a saisi plus de 310 kg de cocaïne. les informations de Seneweb font état de l'arrestation de trois personnes de nationalité étrangère, dont une dame, à cet effet.



Cette impressionnante saisie de drogue dure a été réalisée dans une résidence sise à Ndayane, dans la nuit du dimanche au lundi, à la suite de l'exploitation d'un renseignement précise Seneweb.



Les trois mis en cause ont tous une double nationalité, dont celle française. Le trio arrêté hier nuit a été mis à la disposition de la Section de recherches de Thiès pour les besoins de l'enquête.

Ndèye Fatou Kébé