Plus de 324 millions FCfa, le total des recettes douanières à Kaffrine en 2023

La Subdivision des Douanes de Kaffrine (centre)? dit avoir collecté 324 millions 675 mille 259 francs Cfa en 2023, montant représentant les résultats globaux de ses opérations au cours de l’année écoulée.



« La Subdivision a réalisé pour l’année 2023, des résultats globaux de trois cent vingt-quatre millions six cent soixante-quinze mille deux cent cinquante-neuf (324.675.259) francs Cfa, soit un glissement positif par rapport à 2022, de 188 millions 550 mille 426 francs Cfa en valeur absolue et plus de 239% en valeur relative », a révélé le chef de la Subdivision régionale des Douanes de Kaffrine, le commandant Papa Mahmout Fall.



Pour les saisies improductives, la subdivision « a joué un rôle prépondérant dans le dispositif de la région centre », a-t-il soutenu dans un entretien avec l’APS.



Au titre de la lutte contre la criminalité transfrontalière et des trafics en tous genres, dit-il, « les unités ont réalisé un total de vingt-trois affaires contentieuses (23 AC) et saisi 2 279 kilogrammes de produits prohibés, pour une contrevaleur de 168 millions 455 mille 363 francs Cfa ».



En ce qui concerne la contrebande de faux médicaments, « véritable fléau de santé publique dans la région, la subdivision a réalisé seize (16) affaires contentieuses pour 1748 kilogrammes de médicaments contrefaits, estimés à 168 millions 455 mille 363 francs Cfa », a-t-il signalé.



« Cependant, pour l’année 2023, seulement 163 kilogrammes de chanvre indien ont été saisis sur trois affaires contentieuses, pour une contrevaleur de 20 millions 350 000 francs Cfa », a-t-il informé.











Aps