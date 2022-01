Plus de 4 000 migrants sont morts en 2021, en tentant de rejoindre l'Espagne (Caminando Fronteras) Au cours de l'année 2021, l'association espagnole Caminando Fronteras a comptabilisé 4 404 personnes mortes ou disparues, dont 628 femmes et 205 enfants, sur la route maritime vers l'Espagne. Une augmentation de plus de 100% par rapport à 2020.

Ce qui ressort de l'exhaustif rapport annuel fait minutieusement par l'association espagnole Caminando Fronteras, c'est non seulement la terrible hausse des morts en mer d'une année sur l'autre, mais aussi le fait que la route la plus dangereuse est de loin, celle des Canaries.



Selon cette association, spécialisée dans l'aide aux migrants qui passent par les mers, 4 404 exilés sont morts en tentant de rejoindre l'Espagne. D'après Caminando Fronteras, plus de 90% des disparus ont péri dans 124 naufrages survenus lors de traversées vers les îles Canaries, selon un décompte arrêté au 20 décembre.



Les raisons avancées par la présidente Helena Maleno, sont multiples : les embarcations seraient dans un état déplorable, les capitaines de ces traversées seraient de moins en moins expérimentés, les routes maritimes seraient chaque fois plus périlleuses.



Avec Infos migrants

