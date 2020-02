Plus de 5 milliards FCfa pour l’achat de véhicules: les raisons de la colère de Macky Sall On en sait un peu plus sur les raisons qui ont poussé le Président Macky Sall à suspendre l’achat de véhicules administratifs jusqu’à nouvel ordre, hier, en Conseil des ministres. "L'Observateur" révèle en effet, que le chef de l’Etat a découvert que des ministères et des directions ont inscrit dans leur budget, plus de 5 milliards FCFA destinés à l'acquisition de véhicules. Ce qui est en contradiction avec la loi, puisque la Direction du matériel et du transit administratif (Dmta) est la seule habilitée à acquérir lesdites voitures, souligne le journal. Qu’à cela ne tienne, des ministres sont passés outre pour dépenser 122 milliards Cfa dans l'achat de voitures administratives, ajoute la même source.

Rédigé par leral.net le Jeudi 20 Février 2020 à 07:19 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos