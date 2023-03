Plus de 7 milliards F Cfa remis à Marine Le Pen: Pr Ngouda Mboup confirme la crédibilité de Hadjibou Soumaré

La manne financière que le président de la République Macky Sall aurait remis à Marine Le Pen continue de défrayer la chronique au Sénégal. Pour L’enseignant-chercheur en droit public à l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD), Mouhamadou Ngouda Mboup, Cheikh Hadjibou Soumaré est une personnalité politique dont le sérieux est connu de tous, raconte Rewmi.



Pr Ngouda Mboup rappelle que « M. Hadjibou Soumaré est un Sénégalais qui a été à la même station primo-ministérielle que Macky Sall ainsi qu’à la plus haute station au sein de l’UEMOA ».



Selon lui, la crédibilité de la parole de Hadjibou Soumaré et de sa bonne foi n’ont jamais fait de doute dans ce pays.

L’ancien Premier ministre Cheikh Hadjibou Soumaré avait récemment écrit une lettre ouverte au président de la République Macky Sall. Dans ladite lettre, l’ancien Inspecteur du trésor a laissé entendre que le chef de l’Etat sénégalais a remis un montant de 12 millions d’euros à Marine Le Pen. Même s’il n’a pas cité le nom de la « personnalité française » destinataire présumée dudit montant, l’ancien président de la Commission de l’Uemoa a donné une référence qui renvoie au leader du Rassemblement national.



En effet, il a demandé au président Macky Sall: « Lui avez-vous envoyé à l’issue de votre rencontre, une note revêtue de votre sceau, non en souvenir de son passage au Sénégal et de sa vision pour un nouveau partenariat entre la France et l’Afriqui.

