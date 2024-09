Plus de détails sur l'audition : Ce que Lat Diop a dit aux enquêteurs de la Dic

Ce qui s’est passé est qu’on est inquiet, car nulle part, ils n’ont pu prouver qu’il a pris un seul franc de la Lonase. C’est cela, le détournement. L’IGE, la Cour des Comptes ou l’Ofnac, n’ont montré qu’il a pris un sou de la Lonase, pour ne pas dire qu’il a détourné son argent. On ne lui a jamais posé cette question d’ailleurs.



Par contre, il a montré, dans son interrogatoire, que lorsqu’il a pris les rênes de la Lonase, il a trouvé que cette boîte était exploitée. Il a trouvé un chiffre d'affaires de 100 milliards et l’a porté à 300 milliards FCfa.



Il a eu des soucis avec Mouhamed Dieng, qui payait 20 millions FCfa en guise de redevance. Il a créé une plateforme pour savoir ce que gagnait 1Xbet et lui a demandé de passer de 20 millions à 2 milliards FCfa par mois, ce qui n’a pas été du goût de M. Dieng. Toute l’audition s’est basée sur les accusations de Mouhamed Dieng, qui berçait la Lonase avant l’arrivée de Lat Diop. Il donnait des miettes à la Lonase pour se faire des recettes. La plateforme est à l’origine de leur contentieux

On parle de détournement de deniers publics. Je voudrais savoir de quel argent on parle ? Il appartient à qui ? Aucun rapport ne l’a épinglé. Durant l’audition, aucun enquêteur n’a dit que Lat devait 1 Franc, à qui que ce soit, qu’il a volé 1 Ffanc à la Lonase. Donc, on est étonné qu’on parle de détournement.



Pour la deuxième infraction, on parle de blanchiment. Il leur a répondu qu’il n’a rien détourné, encore moins construit un immeuble avec cet argent. 'Je ne connais pas Grenoble en France. Je ne connais que Paris et Orléans où est né mon fils. Mais je ne possède aucun immeuble nulle part dans le monde', leur a-t-il dit. Donc, il n’a rien détourné, encore moins volé. Il y a trop de mensonges et d’accusations contre lui

C’est une grande déception ! On croyait qu’avec ce régime, on allait avoir une rupture dans les poursuites. Mais force est de constater qu’ils sont partis de la pire des manières. Ils reprochaient à l'ancien régime une tentative de liquidation d’un adversaire politique. Mais aujourd’hui, ils poursuivent une personne pour détournement de deniers publics et blanchiment de capitaux, sur la base d’une simple déclaration sans preuve de Mouhamed Dieng