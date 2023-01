Plus que l’affaire Adji Sarr / Ousmane Sonko ou le 3e mandat : Les Dakarois veulent des suites judiciaires au Rapport de la Cour des Comptes

Il est dans son droit de garder le mystère

On doit refuser qu’une affaire de sexe puisse affaiblir notre République ou ternir l’image du Sénégal

Pourquoi pas au Sénégal ?

Si rien n’est fait, on arrivera à un point où des soulèvements populaires pourraient aboutir à déloger cesministres et Dages « voleurs » qui sont nos voisins et qui vivent dans un luxe insolent avec nos biens pendant que nous mourons de faim. Ce pays doit être revu comme vous le faites chaque matin dans vos revues de presse. L’injustice sociale est flagrante

S’il y avait émergence, est-ce que je serais dans ces conditions ? Si le travail enrichit les gens, est-ce que je serais toujours cireur au même endroit depuis 11 ans ?

Si je travaille, c’est pour ne pas voler. Je refuse qu’on me vole les miettes que je verse comme impôts. Je cire leurs chaussures et ils me volent mon argent, c’est insupportable !

Vraiment, je veux qu’on règle ce dossier pour de bon. Après, on parlera d’autre chose

Un pays comme le Sénégal doit veiller à son image. Au lieu de parler de futilités relatives à une affaire de sexe ou un troisième mandat qui n’est pas encore à l’ordre du jour, je préfère qu’on parle de nos sous dilapidés. Si Macky Sall ne sanctionne pas ces forfaitures, il n’aura point de chance pour le troisième mandat

On doit d’abord gérer cette injustice. Car, en période de couvre-feu, on ne pouvait pas sortir et vaquer à nos occupations. On mourait ou on nous mettait en quarantaine. Et voilà que ces ministres nous volaient ! Sincèrement, les autres sujets ne m’intéressent pas. Ma priorité, c’est l’emprisonnement de nos voleurs et la restitution de nos biens

Le Président Macky Sall est dans une situation politique qui lui exige une décision de transparence complète. Nous sommes dans des périodes très dures. Nous ne devons pas être confrontés à ces situations qui frustrent les gens. Pendant que les Sénégalais essayaient de trouver des masques et que certains étaient sauvagement battus par les policiers ou se retrouvaient en prison ou étaient condamnés à payer des amendes, de hauts fonctionnaires nous volaient notre argent

chaque jour, ce sont des vols et des détournements. C’est dur quand on voit nos enfants aller à l’école sans espérer qu’ils trouvent un emploi après leurs études. Ça doit être dur pour les enfants de ces ministres voleurs. Chaque matin, on parle de leurs parents dans les télévisions et les radios. Ce pays doit dépasser ce niveau de corruption

C’est toujours comme ça. Tous les cafards sortent de partout