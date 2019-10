Plus subjectif que lui, Adama Gaye, tu meurs! (Par Gora Lô)

Lorsque j’ai lu tes insanités, je m’étais dit de te laisser avec le peuple qui te collera le mépris. Mais mon subconscient a réveillé en moi l’obligation et le devoir citoyen de te répondre

Plus subjectif que lui, Adama Gaye, tu meurs ! Il croit détenir tous les secrets alors qu'il est en-deçà de la vérité et de l'objectivité. Les grands esprits discutent des idées, les petits des hommes. Élève-toi un peu M. Gaye ! Journalisme ne rime pas avec acharnement et dénigrement. La déontologie ne saurait l'exiger. Basta grand Gaye !



Évite de tremper ta plume dans le sang d'honnêtes citoyens pour pondre des textes on ne peut plus subjectifs. Tu dis que Makhtar Cissé a laissé SENELEC dans une" quasi faillite tout en faisant passer sa gestion comme nickel ". Voilà que tu verses dans ton domaine: MANIPULATION. Je te renvoie au rapport de KPMG et MAZARS, deux cabinets parmi les plus réputés au monde qui ont produit les états financiers de SENELEC pendant les 4 années à la Senelec, révélant des résultats financiers tous positifs dont le dernier est de 32 milliards. Que dire de la baisse de l’électricité en 2017 de 10%.



Merci. Mais ta haine contre Macky te rend aveugle au point que ta bile se dilue dans ton sang, te poussant à dire des insanités sur n'importe quel collaborateur de ce dernier. Tu te crois super spécialiste des questions des hydrocarbures au point de devenir frileux et jaloux des gens qui s'occupent de notre pétrole et de notre gaz. Toi et Makhtar Cissé n'êtes pas de la même trame. Sois plus productif pour ton pays comme il l'est.



Ps: tu traites les gens de menteurs. Que ma surprise fut grande quand j'ai vu que tu es né un 26 octobre 1905. Ne me posez pas de question c'est ce qu'il a mis sur son profil. Manipulation encore manipulation toujours manipulation...

Gora Lô, responsable politique à Dagana

