Plus-value: TotalEnergies ratisse large et va lutter contre la dégradation de l'environnement Après le pétrole, le carburant et le gaz, Total fait sa mue et devient Total Energies, avec plus d'options sur l'électricité, le solaire et l'éolien, entre autres secteurs additionnels. Ce qui signifie que TotalEnergies est à fond dans la lutte contre la dégradation de l'environnement.

Rédigé par leral.net le Vendredi 11 Février 2022



