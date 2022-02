Plusieurs ASP radiés dont 02 de Kaolack pour grève : Frapp apporte son soutien Les sanctions de la Direction générale de l’Agence de sécurité de proximité (Asp) sont tombées après les marches des agents dans plusieurs villes du pays pour réclamer leur intégration dans la fonction publique et une amélioration de leurs salaires. Mais le directeur général Biram Faye n’a pas sanctionné tout le monde pour le moment.

Rédigé par leral.net le Dimanche 20 Février 2022 à 09:04 | | 0 commentaire(s)|

D’après Dakaractu, la présidente des Asp à Kaolack, Aïcha Koné et plusieurs autres sont radiés par la direction qui avait d’ailleurs menacé de sévir contre les grévistes. Il s’agit au total de 8 Asp dont deux de Kaolack, en l’occurrence Lamine Niang et Aïcha Kone



Pour rester avec les agents de sécurité de proximité dont certains sont radiés par la direction générale, l’organisation Frapp France Dégage leur manifeste son soutien et sa solidarité.



Guy Marius Sagna qui avait marché avec les Asp à Dakar promet que la lutte pour leur défense va se poursuivre. Pour l’activiste, la vérité est que le Président Macky Sall voulait légalement créer une milice en lançant les Asp.



A l’en croire, ces derniers étaient même appelés «enfants de Macky» et certains d’entre eux ont fait des choses contre le peuple. Mais la vérité aussi, c’est que 50 000 FCFA par mois pendant 09 ans, c’est de l’exploitation et de l’oppression, fulmine M. Sagna.



Pour l’activiste, ces agents sont aussi des victimes de la politique de détournement des richesses du Sénégal par le Président Sall qui préfère donner à ses nervis, marrons du feu, des millions par mois et jeter des miettes aux Asp ; qui préfère alimenter un train de vie de l’État indécent et insultant plutôt que de donner des conditions de travail et salariales décente

L’As



Par Fara Michel Dièye Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook