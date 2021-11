Plusieurs de ses listes rejetées: Mamadou Diop Decroix hausse le ton et dénonce l'attitude de l'Administration territoriale Le rejet de plusieurs de ses listes irrite Mamadou Diop Decroix. Le Secrétaire général d'Aj-Pads qui rappelait dans cet extrait de l’émission 12 MN Chrono, les départements dans lesquels ses listes ont été rejetées, a déclaré que le code électoral doit être changé. « Ce qui est bizarre dans cette histoire, est que toutes les listes rejetées sont celles de l’opposition. Et cela est inacceptable. Ce n’est pas du sérieux et c’est très grave », peste M. Decroix. Il pense que le fait de rejeter presque toutes les listes de l’opposition et de valider celles de Benno Bokk Yakaar, explique les raisons pour lesquelles, personne ne peut défendre l’Administration territoriale...

