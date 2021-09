Plusieurs morts et des blessés graves dans un violent accident à Lam Lam (Thiès)

Rédigé par leral.net le Mardi 14 Septembre 2021 à 11:19 | | 0 commentaire(s)|

Du sang encore sur nos routes. Cinq personnes viennent de périr dans un violent accident survenu à hauteur de Lam lam (région de Thiès). Le choc implique 3 véhicules: un bus, un camion et une voiture de marque Mitsubishi.



Le choc s'est produit vers 21 heures. Le bus, qui venait de Thiès, voulait dépasser le véhicule Mitsubishi quand il s'est subitement retrouvé face au camion qui venait en sens inverse. L'impact fera de graves dégâts humains.



Les pompiers et gendarmes se sont déployés sur les lieux. Malheureusement, plusieurs corps sans vie ont été dénombrés. Les blessés ont été transportés à l'hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène de Thiès.



Un accident qui survient 24 heures après celui qui s’est produit sur les routes de Tambacounda, où Moustapha Guirassy et son chauffeur ont fait un choc. Malheureusement, le conducteur du véhicule, Samba Bâ, n’a pas survécu.











iGFM

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos