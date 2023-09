Pluviométrie: Touba vit une saison pluvieuse exceptionnelle Un phénomène exceptionnel est en train de se produire dans la cité religieuse de Touba cette année. La ville a enregistré 8 jours consécutifs de pluie entre le 14 août au le 21 août 2023. Après une pause de deux jours, la ville a été abondamment arrosée, le jeudi 24 août, le jour où le Ministre de l’Eau et de l’Assainissement, Serigne Mbaye Thiam et le Ministre auprès du Ministre de l’Eau et de l’Assainissement, en charge de la Prévention et de la Gestion des Inondations, Issakha Diop ont visité les ouvrages de production d’eau et des ouvrages d’assainissement.

Rédigé par leral.net le Mercredi 6 Septembre 2023 à 17:58 | | 0 commentaire(s)|

Le vendredi 1er septembre 2023, une pluie d’intensité rare s’est abattue sur Touba créant des inondations à Nguélémou, Nguiranène où pourtant les opérations de pompage ont permis aux ménages de revenir dans leur maison. La quantité d’eau recueillie, durant cette nuit est de 75 mm à la station Ndame.



Certains estiment que la quantité est beaucoup plus importante. D’ailleurs, cela a relancé le débat sur l’urgence d’implanter plusieurs stations de mesure dans la deuxième ville la plus grande du Sénégal. « Je vis à Touba depuis 1989. Mais il n’a jamais autant de pluies à Touba. C’est une saison particulière pluvieuse. C’est pour cela que nous avons des inondations », a expliqué Abdou Lahad Gaye, le Président des chauffeurs taxis de Touba.



Il pleut de manière continue dans la cité religieuse. Ces précipitations précipitent l’engorgement de la nappe réduisant de facto la capacité d’infiltration. C’est la combinaison de deux facteurs à savoir les pluies consécutives et la réduction de la capacité d’infiltration.



Fort heureusement, l’ONAS a mis en place des mesures conservatoires. Il s’agit entre autres du renforcement de la capacité de stockage et de pompage de la station de Keur Niang, la mise en place d’un deuxième système d’évacuation d’eaux pluviales (Nguélémou-KeurKabb), l’aménagement d’un bassin à Keu rKabb, la construction des canalisations à Nguélémou, Nguiranène, Younou Darou…



Faudrait-il le rappeler que la construction des ouvrages se poursuit dans le cadre du projet de drainage des eaux pluviales de la cité religieuse.



L’apport de ces nouvelles infrastructures sera beaucoup plus important lorsqu’elles seront toutes mises en service. D’ailleurs, les inondations sont plus notées dans les quartiers qui n’ont pas d’assainissement situés dans les bas-fond. L’ONAS a intensifié les opérations de pompage pour soulager au plus vite les populations. S’il y a une pause de deux trois jours, l’impact des opérations de pompage sera plus visible.







Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook