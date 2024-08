Podor : 360 millions CFA investis pour rénover et agrandir le marché central

Rédigé par leral.net le Mardi 20 Août 2024 à 18:13

Au total, 360 millions de francs Cfa vont être débloqués pour financer un projet de modernisation et d’agrandissement du marché central de Podor, une commune du nord du Sénégal, a assuré mardi le secrétaire municipal Ibrahima Ndiaye.



Le projet de modernisation et d’agrandissement du marché est mené par la mairie de Podor en partenariat avec le Programme d’appui aux communes et agglomérations du Sénégal (PACASEN), a souligné M. Ndiaye, à l’issue d’une réunion du conseil municipal.



La rencontre à laquelle ont participé des représentants de l’entreprise en charge des travaux, a été présidée par le maire de la commune, Mamadou Racine Sy



‘’Le projet de modernisation et d’agrandissement du marché va coûter la somme de 360 millions de francs CFA. Il sera construit sur une durée de huit mois. Le nouveau plan prévoit une construction en hauteur avec une soixantaine de souks supplémentaires’’, a fait savoir le secrétaire municipal.



Il a signalé que la structure chargée de reconstruire l’infrastructure de commerce a décliné, lors de cette rencontre, les modalités de relogement des commerçants durant les travaux.



”Les occupations irrégulières seront détruites. Celles qui se trouvent sur le domaine public ainsi que tous les commerces longeant la voie publique seront régularisés’’, a précisé M. Ndiaye.



Sur instructions du maire, a-t-il souligné, plusieurs réunions de partage et d’information se sont tenues avec les acteurs, en présence de la présidente de la Commission du secteur informel.



De son côté, le président des délégués du marché, Amadou Mourtada Bouya Ly, a laissé entendre que les commerçants ont ‘’bien accueilli et accepté le projet’’. Ils souhaitent cependant que les délais de livraison soient respectés, selon M. Ly.



Avec l'Aps

Ndèye Fatou Kébé