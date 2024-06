Podor : A la retraite depuis 5 mois, d’anciens agents de santé courent derrière leurs pensions

Galaye Thiam, ancien technicien supérieur au district sanitaire de Pété explique : «Nous avons déposé le dossier nous-mêmes à la fonction publique et notre patience connait ses limites après cinq mois d’attente».



Après plusieurs coups de fil sans réponse pour des renseignements sur la suite donnée à leurs dossiers, M. Thiam ne cache pas sa désolation : «Ils (les agents de la direction de la fonction publique) ne sont même pas joignables».



Et selon le journal, ces retraités commencent à perdre patience. «Une de mes connaissances qui travaille à la direction de la fonction publique m’a informé la semaine dernière que nos dossiers n’ont pas été signés», a dit l’ancien technicien supérieur au centre de santé de Pété.



Et avec d’autres agents de santé à la retraite en 2024 dans d’autres départements dans la même situation, ils prévoient de mettre sur pied «un collectif national pour se faire entendre».