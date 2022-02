Podor – Après une large victoire de ses hommes : Abdoulaye Daouda Diallo, seul maître de l’Apr Dans le département de Podor, l’opposition politique étant quasiment absente, les candidats de Benno s’opposaient à des camarades de même parti. Et pour les deux camps opposés, il s’agissait d’affirmer ou réaffirmer la prééminence d’un ministre du gouvernement sur l’autre.

Rédigé par leral.net le Mardi 8 Février 2022 à 10:41 | | 0 commentaire(s)|

Les élections locales n’ont pas été seulement pour élire des maires et un président de Conseil départemental à Podor. Elles opposaient Abdoulaye Daouda Diallo à Cheikh Oumar Anne pour l’hégémonie dans le département. Pour arriver à se départager pour le contrôle de l’Apr, les deux leaders apéristes avaient des candidats en face dans presque toutes les communes. A l’arrivée, le Coordonnateur départemental sort vainqueur avec l’élection de ses protégés à la tête de plusieurs mairies.



Au début du mois d’octobre 2021, avant la décision de remettre aux maires sortants le récépissé du parti et leur donner mandat de diriger les listes de Benno bokk yaakaar, une réunion aurait eu lieu à Boké Dialloubé, le village de Abdoulaye Daouda Diallo. Des sources indiquaient en ce temps que Cheikh Oumar Anne aurait averti le Coordonnateur départemental de l’Apr que ses partisans seraient bien candidats du parti ou de la coalition. Mais une fois la décision prise, les deux leaders ont passé outre cette décision car chacun d’eux s’est permis d’avoir son candidat, parfois même en l’opposant à celui choisi par le parti. Le jour des élections, celui qui aurait le plus perdu aura été le maire de Ndioum, même s’il a battu le candidat que lui aurait opposé Abdoulaye Daouda Dia-llo, à savoir Alassane Silèye Ndia-ye, pour la mairie de Ndioum.



Dans la commune voisine de Gamadji Saré, c’est Harouna Gallo Ba, candidat de Bby, parrainé par Cheikh Oumar Anne, qui a battu Boubacar Ba, candidat de l’Ipd, une liste parallèle soutenue par Abdoulaye Daouda Diallo. Même situation à Fanaye, à Guédé Chantier et Doumga Lao, où Aliou Gaye, Amadou Mama-dou Sow et Ibrahima Gaye, candidats soutenus par le ministre de l’Enseignement supérieur, sont venus à bout de Kalidou Kane, candidat de la liste Euleuk Senegaal et chef du cabinet du ministre des Finances et du budget, de Amadou Sy et Keyssi Bousso. A part ces quatre communes, le maire de Boké Dialloubé a bien misé et gagné. C’est le cas à Dodel, Ndiayène Peindao, Golléré, Méry, Mboum-ba, Pété, Galoya Toucouleur et Mbolo Birane. Le Coordon-nateur départemental est venu même prêter main forte à ses candidats-protégés lors de la campagne à Galoya Toucouleur et Mbolo Birane, où il s’est fortement impliqué pour la victoire du maire sortant de Mbolo Birane contre trois listes parallèles dont celle dirigée par Hamidou Thiello, un pro Cheikh Oumar Anne. A Guédé Village, Golléré et Pété, les hommes de Add ont battu les candidats de la coalition présidentielle, maires sortants et alliés du maire de Ndioum, avec des listes parallèles. Abdoulaye Daouda Diallo obtient ainsi 10 maires et le président du Conseil départemental acquis à sa cause, contre 5 pour Cheikh Oumar Anne.



Dans cette guerre de leadership départemental, six maires semblent ne pas être concernés ou intéressés. Peut-être à cause de leur fonction de Directeur général, président de Conseil d’administration ou d’homme d’affaires puissants. A noter qu’à Madina Ndiathbé et Bodé Lao, les deux rivaux ont joué et perdu.

LeQuotidien

Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook