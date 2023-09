Podor-Braquage spectaculaire de l’agence CBAO de Galoya : Des malfaiteurs ligotent les vigiles et emportent de l’argent Dans la nuit du mardi, vers 2 heures du matin, des individus encagoulés munis d’armes blanches et d’armes à feu ont attaqué l’agence de la Cbao de Galoya, dans le département de Podor.

Selon Bes Bi qui livre l’info, après avoir ouvert des tirs à la descente de leur voiture, les voisins de la banque se sont terrés chez eux pendant longtemps pour éviter un drame.



Les malfrats ont ligoté les vigiles avant d’utiliser le matériel qu’ils avaient prévu pour entrer dans la banque. Ils ont emporté une somme d’argent qui n’a pas encore été quantifiée, avant de se fondre dans la nature.



Les premières victimes de ce braquage sont les salariés qui étaient venus retirer leurs salaires pour passer un bon Gamou. Ils étaient obligés de se rabattre à l’agence Cbao de Thilogne qui a refusé du monde ce mercredi.



Ce braquage s’est produit sans perte en vie humaine. La gendarmerie de Pété, qui a auditionné les vigiles, des agents et quelques témoins, s’est lancée aux trousses des malfaiteurs.



