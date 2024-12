Podor / Cap sur 2025- 2029 : Quand le leadership transformationnel du tandem Diomaye-Sonko, conjugue au passé, les dinosaures du Système

Près de neuf mois après avoir pris les rênes du pays, le nouveau pouvoir incarné par le duo Diomaye –Sonko ,semble avoir bien pris ses marques dans son ambition déclarée de transformation systémique du Sénégal. En dépit d’un très lourd legs des finances publiques en détresse, ayant suscité une période quasi normale de flottement, le gouvernement n’a pas tardé à entreprendre des réformes structurelles et des ruptures majeures, dans le cadre de la mise en œuvre d’un programme d’une ampleur inédite.



Le Référentiel « Sénégal vision 2050 » en bandoulière, le Premier ministre Ousmane Sonko en a d’ailleurs exposé récemment, lors de sa Déclaration de politique générale (DPG), les grandes lignes. Une vision ambitieuse bâtie autour du développement de projets visant à dessiner un paysage économique, social et culturel, où toutes les couches laborieuses du pays ont un rôle central à jouer.



Cette démarche méthodique et rigoureuse articulée autour d’argumentaires précis et dénotant d’un certain lead transformationnel, laisse peu place aux critiques aériennes de la politique politicienne. C’est dire, que le jeune duo au pouvoir, hardi et volontariste, a mis la barre très haut, pour ce qui est convenu d’appeler « le dialogue constructif » au sein de l’espace politique, où seuls les esprits avisés pourront tirer leur épingle du jeu.



Illustration parfaite



Lors de la DPG, quand des dignitaires du régime déçu, ont cru bon de se rappeler au bon souvenir des populations de leur terroir, en interpellant le nouveau gouvernement sur des chantiers inachevés, des infrastructures socio-économiques à réaliser ou encore d’autres doléances se rapportant à l’amélioration du cadre de vie. Où étaient-ils cette dernière décennie ? Le jeune député de Podor, le député -maire de la commune de Matam ou encore Abdou Karim Sall, l’ancien ministre de l’Environnement, ressortissant du département de Kanel, ont frisé le ridicule par leurs interpellations anticipées.



Car, en réalité, les stigmates du règne des dinosaures de l’APR/BBY, sont toujours frais dans les mémoires. Au risque d’être laissés en rade, ces rebuts du Système gagneraient beaucoup à adapter leur logiciel au nouvel environnement de confrontation des idées, où les questions argumentées d’ordre économique et social, vont désormais occuper une place prépondérante. Cette nouvelle prise de conscience marque le début d’une transformation profonde de la société sénégalaise.















Abou Kane