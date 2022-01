Podor / Défait par Mamadou Racine Sy: Moussa Diop parle d’achat de consciences

Le candidat de la coalition Yewwi Askan wi pour la mairie de Podor, a accepté sa défaite. Un peu après la proclamation des résultats provisoires, Moussa Diop a indiqué devant la presse qu’il était le seul candidat qui avait en face de lui « une machine gouvernementale et politique dont le chef de l’Etat qui a dit qu’il interviendrait partout où Benno Bokk Yakaar aurait des difficultés ». Le juriste déclare avoir eu comme adversaire, un «milliardaire liquide», une conseillère au Hcct et un ministre des Affaires étrangères. Cela fait qu’il trouve ses résultats satisfaisants, car dit-il « nous avons réussi à secouer le cocotier au point de le faire douter ». Il ajoute « nous tombons certes les armes à la main mais dignement, nous ne sommes ni monnayables ni achetables ».



Le candidat malheureux accuse son adversaire d’achat des consciences durant la campagne et à la fin, « l’argent facile a beaucoup coulé ».



La deuxième raison de sa défaite, Moussa Diop dit la devoir « au transfert massif et frauduleux d’électeurs ». Le juriste s’est permis d’indiquer « qu’il y a deux sortes de transferts d’électeurs, ceux qui n’ont rien avec le critère de résidence et de naissance ». Il accuse le maire qui a délivré des certificats de résidence, car il assure que plusieurs candidats ont déversé à Podor des non-résidents pour voter. Il n’a pas manqué d’interpeller le président de la République : « Lorsque le président de la république se basant sur les résultats de ces élections, osera demander un troisième mandat… Nous nous sommes battus localement et à partir de maintenant, mon combat personnel est un combat national ».



Il a terminé en appelant les Podorois à veiller aux promesses du nouveau maire, rapporte "Le Quotidien".