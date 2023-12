Podor / Education : Un élève de 4e tabasse son professeur à coups de chaîne de vélo Dans la ville de Podor, les enseignants ont décrété ce lundi, journée sans cours. Et pour cause, un des leurs a été tabassé par un élève, dimanche, à coups de chaîne de vélo, sur un terrain de foot.

Rédigé par leral.net le Mercredi 20 Décembre 2023 à 10:17 | | 0 commentaire(s)|

M. Sow du Cem Thierno Mountaga Tall, surveillait un devoir le vendredi, dans une classe de 4e, où il a trouvé par l’élève Ndiaye à qu’il a demandé d’enlever son bonnet et l’adolescent refusa. Le professeur finit par le lui arracher.



L’élève, qui tenait à récupérer son bonnet, a suivi le professeur à l’administration de l’école. L’administration lui (l’élève) sert une convocation pour ses parents le samedi, mais avant de sortir de l’école, il profère des injures et des menaces à l’enseignant.



Pour montrer toute son insolence et son indiscipline, l’élève Ndiaye allume une cigarette avant de s’en aller. Le samedi, le père n’a pas déféré à la convocation de l’administration du Cem Thierno Mountga Tall, prétextant qu’il est très occupé par les travaux champêtres.



Le dimanche, dans l’après-midi, l’élève trouve le professeur au terrain de foot, pour le tabasser à coups de chaîne de vélo. Très vite secouru par ceux avec qui il partageait la partie de foot, le professeur en sort avec quelques blessures.



Ainsi, le lundi, tous les enseignants en service dans la ville de Podor se sont réunis pour décréter une journée sans cours et tenir une réunion avec les autorités administratives et les forces de sécurité.



Des forces de sécurité qui, justement, attendent le certificat médical de l’enseignant agressé, pour cueillir l’élève agresseur. Pour rappel, l’élève Ndiaye avait refusé de redoubler la classe de 4e et a passé tout le mois d’octobre à faire cours en 3e. Mais avec la détermination de l’administration du collège, il finit par se ressaisir et à retourner en 4e.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook