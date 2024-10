Podor : Finale du Tournoi de l’Émergence sous le sceau d’une ambiance festive L’édition 2024 du tournoi communal de football dit de l’émergence, s’est clôturée ce samedi, au stade municipal de Bokké Dialloubé. La finale a opposé l’Asc Soninkara de Madina Ndiathbé à l’Asc Bokké Dialloubé. Cette compétition très courue par les jeunes de cette contrée du fouta, et dont le parrain est l’édile de la commune éponyme, Abdoulaye Daouda Diallo, aura battu tous les records d’affluence.

Ainsi, le stade était trop exigu pour contenir les milliers de spectateurs qui tenaient à assister à cette rencontre de football qui avait fait sa propre publicité.



Outre le parrain du tournoi, plusieurs maires, notabilités, responsables politiques et autres militants à la base, ont honoré de leur présence cette grande fête sportive. Sous le signe de la fraternité, les adversaires d’un jour ont rivalisé d’ardeur pour tenter de remporter le trophée tant convoité.



Disputée dans un bel esprit de fair play, la finale de cette édition, a été remportée par les visiteurs de l’Asc Soninkara de Madina Ndiathbé, sur le score d’un but à zéro. Fait inédit dans une folle ambiance de communion juvénile : les joueurs de l’équipe vaincue sont allés féliciter vivement les vainqueurs sous les vivats du nombreux public qui avait fait le déplacement au stade pour assister au match de football.



Saisissant cette opportunité présentée comme un levier de communion et de fraternité entre les jeunes du terroir, le parrain du tournoi s’est réjoui de l’ambiance qui a prévalu durant cette rencontre. Abdoulaye Daouda Diallo a ensuite félicité l’équipe victorieuse et encouragé les malheureux finalistes qui selon n’ont pas démérité.



Plusieurs lots d’équipements sportifs (survêtements, maillots et autres ballons) ont récompensé les équipes engagées dans ce tournoi départemental qui a fini d’écrire ses lettres de noblesse sur l’échiquier sportif.



