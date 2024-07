Podor : Le chef de village de Diam Bouri, tué par une véhicule Wopouya

Très tôt ce matin du vendredi, une voiture Wopouya a fauché le chef de village de Diam Bouri, situé à 6 km de Galoya. Vendredi, jour du marché hebdomadaire de Galoya, la route nationale numéro 2 est très fréquentée, pendant presque toute la journée. Thierno Amadou, âgé de plus de 80 ans et son groupe, marchaient au bord de la route, pour se rendre à Galoya Peulh, afin d'assister à l’inhumation d'un des leurs.



D'après le récit de emedia.sn, juste à la sortie de leur village, l’un des deux Wopouya qui faisaient une course folle, l’a mortellement fauché. Thierno Amadou a été des décennies durant, imam de la mosquée de Diam Bouri, avant de passer le témoin à cause d’une santé très fragile.



Le corps sans vie du chef de village et ancien imam de Diam Bouri, a été acheminé à la morgue du district de Pété et le chauffeur mis en garde-à-vue à la brigade de gendarmerie de Pété.