Podor: Le comportement politique de Cheikh Oumar Hanne, décrié

L’histoire n’est pas malheureusement, ré-inventable. Tout le monde sait que si le département de Podor se glorifie aujourd’hui, de certains résultats, c’est grâce à la coordination départementale et le dynamisme du coordonnateur, Abdoulaye Daouda Diallo.



Ainsi, Ndiaye Djigo, coordonnateur de la Cojer du département de Podor, estime que Cheikh Oumar Hanne doit s’occuper de sa commune et réserver son énergie pour lutter contre cette opposition qui ne cesse de massifier leur base dans sa propre commune, au lieu de divaguer comme un « Thiak Thiak » dans les communes d’autrui.



Au lieu de se réclamer coordonnateur de Bby ou de quoi ce soit, indique-t-il, Cheikh Oumar Hanne doit se ranger pour l’intérêt du parti. « Il n’est pas plus méritant que les autres responsables du parti, qui ont bravé le chaud soleil pour porter le Président Macky à la magistrature suprême.



En plus, un collectif de deux maires, ne sera jamais comparable à une coordination de 20 maires, plus le président du Conseil départemental et tous les autres responsables du parti, dignes de nom », recadre-t-il.