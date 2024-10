Podor: Le maire de Guédé Village, Oumar Baba Bâ vote Pastef

Après le mouvement Yellitaare de Mama Iba, le maire de Guédé Village Oumar Baba Bâ et son mouvement Madiba, ont décidé de voter le Pastef, le 17 novembre prochain.



Une décision qui fait suite à leur assemblée générale tenue dimanche dernier, à Mbantou. Ainsi, le ministre Ibrahima Sy, tête de liste départementale de Pastef Podor continue de grossir ses rangs, à partir de sa commune. Guédé Village compte le plus d’investis dans les partis et coalitions en lice pour les élections législatives prochaines.

















Bes Bi