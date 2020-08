Podor - Le président du Tribunal affecté à Thiès comme... Conseiller pour avoir écroué un dignitaire religieux Le président du Tribunal de Podor, Ngor Diop a été affecté à Thiès comme conseiller. A en croire Libération, c'est à cause d'un dignitaire religieux qu'il a écroué.

Comme un parfum de représailles dirait-on. Quelques semaines avant l'enclenchement de cette procédure de consultation à domicile, le président Ngor Diop avait placé sous mandat de dépôt un dignitaire religieux poursuivi pour des faits répétés de dévastation de récoltes et de menaces , révèle l'Union des magistrats du Sénégal qui montre toute son indignation.



Pour l'Ums, Ngor Diop a campé sur sa position, malgré de multiples interventions.



