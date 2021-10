Podor: Les jeunes de Mboumba s'érigent en bouclier et répondent aux détracteurs du maire Pour nous, jeunes de la commune de Mboumba, la candidature de Maître Sadel aux élections municipales du 23 janvier 2021, relève du bons sens et ce, au regard de l'éthique qu'il incarne, de son sens du service public et des biens publics mais aussi, de son implication personnelle dans la réalisation des projets de la commune de Mboumba, pour le bien-être des habitants en mobilisant ses fonds propres. Maître Sadel Ndiaye est un maire humble et désintéressé, préoccupé pour le développement de la commune qui n'a jamais connu autant de réalisations dans son histoire.

La construction du lycée de Mboumba en partenariat avec le département français du Nord-Pas de Calais est le résultat de la mobilisation constante de Maître Sadel Ndiaye, qui s'est rendu deux fois en France pour rendre le projet aujourd'hui réel et tangible, en s'opposant aux idées racistes de Madame Marine LE PEN qui ne voulait pas que le lycée de Mboumba soit financé par le Nord-Pas de Calais.



Le centre de formation aux métiers est une chance obtenue sous le mandat de Maître Sadel, avec l'appui de Monsieur Mahi Wane, ressortissant de la commune de Mboumba.

2 - La rénovation des installations du forage relié aujourd'hui au réseau solaire. Une innovation et une longueur de vue incontestables.

3 - Le financement personnel pour le projet de micro-crédit pour les femmes de la commune.

4 - L'équipement du poste de santé de la commune en scanner et matériel d'échographie, alors que des hôpitaux en manquent aujourd'hui.

5 - La construction d'un mur du stade

6 - La construction du nouveau marché de Mboumba, équipé de cantines qui rapportent financièrement au budget de la commune.

7 - Maître Ndiaye a esté en justice contre 3 grands opérateurs téléphoniques, pour non acquittement de redevances dues à la commune pour occupation du domaine public communal.

8- Le lotissement réalisé dans la paix la transparence et le respect des droits des personnes, a permis que chacun soit reconnu dans sa dignité et ses droits.

9 - Diverses subventions pour les écoles élémentaires, le collège et le lycée lors des examens.

10 - Des subventions de fonction aux mosquées.



Ce sont autant de réalisations et de projets porteurs pour le bien-être, la paix et le vivre-ensemble à Mboumba.



Natif de Mboumba qu'il a servi dans le milieu associatif, ASCFUM (Asssociation culturelle et sportive des frères unis de Mboumba) alors qu'il était jeune étudiant, Maître Sadel Ndiaye s'est toujours donné pour Mboumba, n'a jamais raté les grands rendez-vous, contrairement aux visiteurs de circonstances électorales, toujours prêts à se servir plutôt que de servir le bien public. Maire compétent, travailleur investi, honnête, juste, humble et disponible, Maître Ndiaye n'a besoin personnellement de rien à Mboumba.



C'est pour continuer à servir la commune de Mboumba et ses habitants, que Maître doit être investi comme candidat à la Mairie de Mboumba aux élections municipales du 23 janvier 2022. Nous en appelons à Maître Sadel Ndiaye, à Abdoulaye Daouda Diallo, à l'APR et à Benno Bokk Yakaar pour la candidature de Maître Sadel Ndiaye aux élections municipales du 23 janvier 2022, dans l'unité des militants de l'APR et de Benno Bokk Yakaar, pour que Maître Sadel Ndiaye poursuive les magnifiques projets qu'il a commencés et la dynamique qu'il a impulsée en tant qu'infatigable bâtisseur, notamment de l'administration communale et de l'avenir de Mboumba, qui lui exprime sa gratitude et lui renouvelle sa confiance et son engagement indéfectibles.











Moussa Bah

