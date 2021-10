Podor : Malgré la chaleur, Mamadou Racine Sy très actif sur le terrain à Guédé Village Le week-end du Gamou a été une occasion pour le président du mouvement national And Liggey Sénégal ak Racine (ALSAR) de se déployer sur le terrain pour mobiliser ses partisans. Malgré la chaleur de la fin de l’hivernage, le PCA de l’Ipres a fait cap sur la commune de Guédé village.

Rédigé par leral.net le Mercredi 20 Octobre 2021 à 09:54 | | 0 commentaire(s)|

Les populations ont décidé de laisser l’opportunité à leur leader Mamadou Racine Sy de désigner les candidats de Alsar et aussi de choisir la coalition dans laquelle le mouvement Alsar va aller aux élections locales.



Le patron du King Fahd hôtel a tenu à saluer l’engagement de ses militants surtout dans la localité de Guédé village où ils abattent un excellent travail. Il a demandé surtout une implication plus poussée des jeunes et des femmes qui sont les couches qui gagnent toute élection.



Le président Mamadou Racine Sy n’a cependant pas manqué d’attirer l’attention de tous sur la nécessité d’attendre la réaction du Président Macky Sall, le patron de la mouvance présidentielle, qui aura bientôt le loisir de prendre la décision finale liée aux investitures et à la nature des listes électorales.



Le leader d’ALSAR a profité de l’occasion pour assister financièrement, à coups de millions de francs, les jeunes et les femmes de Guédé afin qu’ils puissent réaliser leurs projets de développement.



A la fin de la cérémonie, il a eu un aparté avec le bureau communal de Alsar Podor dirigé par Mamadou Lamine Diop dit Mountaga pour redynamiser la base pour des raisons stratégiques.



La jeunesse de la commune de Podor a demandé au président Mamadou racine Sy d’élargir davantage la base des militants dans la perspective des élections locales. Au programme du déplacement du président Racine Sy figuraient aussi les étapes des sites historiques de Ndiayène Pendao et Fanaye.

Le Témoin



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos