Podor / Oubliés de l’électrification et de l’hydraulique : Kahel, Wouro Mbaye et Diara Diéri, déversent leur colère Les populations de Kahel, Wouro Mbaye et Diara Diéri se sont mobilisées ce lundi, pour exiger la satisfaction d’une doléance «vieille de 40 ans». D’après le quotidien "Bes Bi", ces trois localités dont les populations veulent finir avec «les corvées d’eau des femmes et l’obscurité à la tombée de la nuit», se sont retrouvées en masse à Kahel, située à 2 km de Ndioum.

Rédigé par leral.net le Mercredi 17 Janvier 2024 à 16:25

Selon l’un des porte-parole du jour et chef de village de Kahel, Abdoulaye Thierno Mamoudou, les programmes d’électrification et d’hydraulique sur l’étendue du département de Podor, sont « passés par là, pour nous omettre, malgré les efforts de notre maire Harouna Gallo Dialalo Bâ ».



Il ajoute : « On n’en revient pas, car nos localités se trouvent sur la route nationale numéro 2 et sont traversées par la ligne électrique de haute tension ».



Selon toujours le journal, comme l’attente de la satisfaction de leurs doléances commence à être longue, les populations de ces trois localités annoncent la couleur pour l’élection présidentielle de février car, pour elles, « même si le Président Macky Sall a un bon bilan dans le département de Podor », ces villages ont été zappés des réalisations.



Amadou Ly et ses camarades préviennent que le mot d’ordre ne va pas plaire au candidat du pouvoir.



