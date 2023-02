Podor / Pour la libération de leurs camarades : Les élèves du lycée de Walaldé décrètent une grève de 24h, renouvelable

L'arrestation de ces élèves est consécutive à une tentative d’"entrave'', par des jeunes, d’une opération de sécurisation, menée dans la soirée de mardi par la brigade de gendarmerie de Démette, commune située à 14 km à l'ouest de Walaldé. A la suite de cet incendie, les gendarmes ont interpellé des jeunes ayant lancé des pierres en leur direction. Et parmi eux, y figurent deux élèves du lycée.



Salif Sarr, leur porte-parole, précise que ces deux camarades ont été arrêtés chez eux et conduits à la Brigade de gendarmerie de Démette. Les élèves ont promis de poursuivre leur grève jusqu'à la libération de leurs camarades et leur retour dans les salles de classe.



Même les enseignements ont été interrompus dans les collèges et écoles élémentaires de la commune de Walaldé, par les élèves du lycée qui ont investi la rue, tout en réclamant la liberté immédiate et sans condition pour leurs camarades.









Adama Sall (Saint-Louis)