Podor : Trois morts dans un feu de brousse à Doumnga-Lao

D’après l’APS qui relaie l’information, deux autres personnes ont été évacuées à l’hôpital de Ndioum, pour y être soignées pour des brûlures, a ajouté Mamadou Demba Bâ, conseiller municipal et président de la Commission environnement de la commune de Doumnga-Lao.



" C’est la case d’une dame qui a pris feu vers 15 heures à Boguéré ", un village situé non loin de Yaré-Lao, dans la commune de Doumnga-Lao, a précisé l’élu local.



Avec le vent qui soufflait et la " forte canicule ", le feu " s’est très rapidement propagé ’’ et s’est développé, en consumant le tapis herbacé " jusqu’à atteindre un rayon de 30 km ", a expliqué l’élu.



Dès que la nouvelle s’est répandue dans la zone, les populations ont informé les autorités municipales et administratives, lesquelles " ont accouru pour porter secours ’’ aux victimes, selon M. Bâ.



Mais malgré la détermination des secours mobilisés par le sous-préfet, dont les populations aidées par les services des Eaux et Forêts, " trois personnes sont mortes, coincées par les flammes, dont une jeune dame de 23 ans et son enfant ". " Le troisième est un jeune de 35 ans, père de famille ", ajoute l’élu.



Plusieurs animaux domestiques, dont 60 petits ruminants ont été surpris et coincés par le feu, qui a atteint plusieurs villages de la zone de Boguéré, dont Yaré-Lao, Ndokmaami, Athie Baali ou Koré.