Podor : Trois morts dont une femme et son enfant dans un feu de brousse à Doumnga-Lao Trois personnes ont perdu la vie hier dans un incendie parti d’une case à Boguéré, un village du département de Podor (nord), avant de se transformer en feu de brousse, a-t-on appris d’un élu local. Deux autres personnes ont été évacuées à l’hôpital de Ndioum pour y être soignées pour des brûlures, a ajouté Mamadou Demba Bâ, conseiller municipal et président de la Commission environnement de la commune de Doumnga-Lao.



" C’est la case d’une dame qui a pris feu vers 15 heures à Boguéré ", un village situé non loin de Yaré-Lao, dans la commune de Doumnga-Lao, a précisé l’élu local.



Avec le vent qui soufflait et la " forte canicule ", le feu " s’est très rapidement propagé ’’ et s’est développé en consumant le tapis herbacé " jusqu’à atteindre un rayon de 30 km ", a expliqué l’élu.



A noter aussi que plusieurs animaux domestiques, dont 60 petits ruminants ont été surpris et coincés par le feu, qui a atteint plusieurs villages de la zone de Boguéré.













Adama Sall (Saint-Louis)

