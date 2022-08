Podor Violent accident à Galoya Plus de peur que de mal Les accidents impliquant des véhicules en provenance du marché hebdomadaire de Galoya, commencent à se multiplier. Le dernier en date a eu lieu hier à Pété, avec deux Ndiaga-Ndiaye entrés en collision. Malgré la gravité du choc, il y a eu juste des blessés, qui sont hors de danger, d’après le diagnostic des autorités médicales

L’inquiétude commence à grandir chez les populations. Superstitieuses, elles commencent à être effrayées par la multiplication des accidents de circulation tombant les vendredis.



Avant-hier, il s’est produit à Pété, aux environs de la gare routière de la commune, un choc spectaculaire : un car Ndiaga-Ndiaye en provenance de Galoya, qui évitait une charrette sur la route, est entré en collision avec un autre NdiagaNdiaye, qui roulait à vive allure.



Plus de peur que de mal même si l’état des voitures, réduites en un tas de ferraille, laissait présager du pire. Il n’y a eu aucun décès. Par contre, les nombreux blessés ont été acheminés au centre de santé de Pété quelques minutes après l’accident. Selon les autorités médicales, l’état de santé des accidentés est stable et la plupart d’entre eux sont hors de danger.



C’est le troisième accident consécutif qui tombe un vendredi. Et à chaque fois, les voitures reviennent du marché hebdomadaire de Galoya. Cela suffit aux superstitieux pour en tirer des conclusions.



Vendredi dernier, un minicar en provenance de cette foire, rempli de passagers, est sorti de la route à l’entrée de Lougué (village situé à 7 km de Galoya). Il y a eu un mort, une jeune étudiante en vacances, et plusieurs blessés. Il y a trois semaines, une fille de 20 ans a été aussi tuée lors d’un choc à Thilambol, village situé à 2 km de Galoya

